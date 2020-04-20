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22:48 20.04.2020

44 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19  зафиксировали в Житомирской области – глава ОГА

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44 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19  зафиксировали в Житомирской области – глава ОГА

В Житомирской области подтвердились еще 44 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, один человек скончался, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"По состоянию на 22:00, по результатам лабораторного исследования 111 проб, количество больных коронавирусом выросло на 44 человека. Две повторные пробы жителей г.. Житомир и с. Гришковцы показала наличие болезни в организме. По состоянию на сейчас, общая численность заражений составляет 270 человек», - написал Бунечко на своей странице в соцсети  Фейсбук в понедельник вечером.

Глава ОГА отметил, что наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 77 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве – 46 случаев инфицирования.

«К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализированы 19 апреля по Черняховского ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее», - подытожил Бунечко.

Теги: #житомирская #украина #коронавирус
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