Украина соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования и поддержку Канаде в связи с массовым убийством в провинции Новая Шотландия.

"Мы шокированы и опечалены бессмысленной ужасной стрельбой в канадской Новой Шотландии. Наши молитвы с нашими канадскими друзьями", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также высказали свои соболезнования Канаде.

"Поражает самоотверженность констебля, которая отдала свою жизнь, чтобы остановить преступника. Самые искрение соболезнования семьям погибших и народу Канады в эти трагические времена", - написал премьер Украины в своем Twitter в понедельник.

"Дорогие канадские друзья, мы шокированы … и мы разделяем вашу болью. Я желаю раненым скорейшего выздоровления", - написал глава МИД Украины в Twitter.

Как сообщалось, в канадской провинции Новая Шотландия 51-летний житель Гэбриел Уортман убил, по меньшей мере, 16 человек. Это стало самым массовым убийством в истории Канады.