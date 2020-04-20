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18:03 20.04.2020

Украина соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

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Украина соболезнует в связи с массовым убийством в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования и поддержку Канаде в связи с массовым убийством в провинции Новая Шотландия.

"Мы шокированы и опечалены бессмысленной ужасной стрельбой в канадской Новой Шотландии. Наши молитвы с нашими канадскими друзьями", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также высказали свои соболезнования Канаде.

"Поражает самоотверженность констебля, которая отдала свою жизнь, чтобы остановить преступника. Самые искрение соболезнования семьям погибших и народу Канады в эти трагические времена", - написал премьер Украины в своем Twitter в понедельник.

"Дорогие канадские друзья, мы шокированы … и мы разделяем вашу болью. Я желаю раненым скорейшего выздоровления", - написал глава МИД Украины в Twitter.

Как сообщалось, в канадской провинции Новая Шотландия 51-летний житель Гэбриел Уортман убил, по меньшей мере, 16 человек. Это стало самым массовым убийством в истории Канады.

Теги: #канада #украина #соболезнования
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