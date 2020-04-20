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15:49 20.04.2020

Япония увеличит расходы на борьбу с последствиями коронавируса на $83 млрд

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Власти Японии выделят дополнительные 8,9 трлн иен ($83 млрд) на борьбу с последствиями коронавируса.

Общий размер пакета экономической поддержки, включая гарантии по кредитам, вырастет с 108,2 трлн иен до 117,1 трлн иен, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Увеличение суммы практически полностью связано с принятым ранее решением оказать финансовую помощь населению.

На прошлой неделе премьер-министр страны Синдзо Абэ пообещал, что правительство выдаст наличными 100 тыс. иен каждому японцу (порядка $930) вне зависимости от уровня его доходов, чтобы поддержать граждан в создавшейся сложной ситуации.

Первоначальный план предусматривал выплаты в размере 300 тыс. иен, но лишь 13 млн домохозяйств, которые существенно пострадали от последствий пандемии коронавируса.

Ранее Абэ в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио.

Детали относительно предоставления финансовой помощи пока не раскрыты. При этом Абэ сказал, что японское правительство сделает все возможное, что люди получили денежные средства как можно скорее.

Опубликованные в понедельник статистические данные указали на резкое падение японского экспорта в прошлом месяце.

Японский экспорт в марте 2020 года снизился максимальными темпами с июля 2016 года на фоне ослабления экономической активности по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Объем экспорта сократился на 11,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 6,36 трлн иен ($59 млрд), сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 10,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем японского импорта в прошлом месяце уменьшился на 5%, до 6,35 трлн иен при ожидавшемся экономистами падении на 9,8%. Импорт снижается 11 месяцев подряд.

Теги: #япония #коронавирус
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