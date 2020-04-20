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15:46 20.04.2020

В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим

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В Соломенском районе Киева задержали мужчину, который из окна своей квартиры стрелял в прохожих из травматического пистолета, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"В Соломенское управление полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия", - указывается в сообщении.

На месте правоохранители установили, что из окна третьего этажа стрелял местный житель. Пустить полицейских в квартиру мужчина отказался, поэтому на место были вызваны сотрудники полка полиции особого назначения №1.

"Во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет. Чтобы скрыть свою причастность к происшествию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями", - сообщают в полиции.

Обнаруженный пистолет, а также три стрелянные гильзы из-под резиновых пуль, обнаруженные у подъезда здания, были изъяты экспертами и направлены на проведение баллистической экспертизы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Правонарушитель, местный житель 1979 года рождения, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, был задержан.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Теги: #киев #стрельба #полиция
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