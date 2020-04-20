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14:28 20.04.2020

Самое массовое убийство произошло в истории Канады: 16 жертв - СМИ

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В канадской провинции Новая Шотландия 51-летний житель Гэбриел Уортман убил по меньшей мере 16 человек, сообщает «Зеркало недели. Укриана» со ссылкой на CBC.

Среди погибших есть женщина-полицейский. Уортмана ликвидировал спецназ.

По данным полиции Уортман сначала проник в дом в поселке Портапик и застрелил там несколько человек. После этого он начал ездить между городами провинции и беспорядочно стрелять по людях, пока ехал на автомобиле. Машина была замаскирована под полицейскую, а на самом Уортмане была полицейская форма.

Полиция пыталась догнать Уортмана около 12 часов и в 30 км от Галифакса заблокировала его на автозаправке. Уортман начала отстреливаться от правоохранителей. Он ранил одного полицейского и убил констебля Хайди Стивенсон. Стрелка ликвидировал спецназ полиции.

Правоохранители не знают мотивов Уортмана. Полиция считает, что первые жертвы в доме в Портапике были не случайными. А остальных людей Уортман убил наугад. Полиция составляет маршрут стрелка и предполагает, что он мог убить больше людей, чем известно сейчас.

В Канаде стрельбу назвали самой массовой и кровавой в истории страны. Канадский премьер Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

До этого самым массовым считалось убийство 14 женщин, которое в 1989 году совершил 25-летний Марк Лепин. После совершения преступления, стрелок покончил с собой. В результате происшествия в Канаде пересмотрели законы об оружии. В частности всех желающих приобрести его начали проверять очень тщательно. Кроме того, в Канаде запретили владеть огнестрельными оружием

Теги: #канада #убийство
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