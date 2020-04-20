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13:17 20.04.2020

Воздух в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшился, концентрация вредных веществ близка к норме – Гидрометцентр

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Воздух в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшился, концентрация вредных веществ близка к норме – Гидрометцентр

Качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме, отмечают в Укргидрометцентре.

«По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям – качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось», - рассказал в ходе онлайн-брифинга в понедельник заместитель директор Укргидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

Он подчеркнул, что такое явление как задымленность в понедельник уже не наблюдается.

«Качество атмосферного воздуха в Киеве на сегодняшний день близко к обычному для этого периода весны. Зависшие вещества – пыль и остатки горения – близки или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близки к предельно допустимой концентрации и даже ниже»,- рассказал Прокопенко.

По словам замдиректора Гидрометцентра, в ближайшие пять суток в Украине без осадков, только 20 апреля в южных и восточных, а 21 апреля – в восточных и большинстве северных областей местами ожидаются небольшие дожди.

Что касается погоды в Житомирской и Киевской областях, то по его словам, там преимущественно будет без осадков, ветер северный - северно-западный , 7-12 м/с, только 24 апреля он сменится на западный, а потом на юго-западный , небольшие кратковременные дожди ожидаются 25 апреля.

Теги: #загрязнение #укргидрометцентр #воздух
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