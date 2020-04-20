События

12:02 20.04.2020

В Херсоне неизвестный ночью пытался поджечь здание иудейской религиозной общины - полиция

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В Херсоне правоохранители устанавливают личность поджигателя здания иудейской религиозной общины, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась",- сказано в сообщении.

Так, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющейся вещества, вещественные доказательства направлены на исследование.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале Единого учета, проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Теги: #поджег #херсон #правоохранители
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