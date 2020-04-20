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08:40 20.04.2020

Более 4 млн человек в США прошли тест на COVID-19

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Более 4 млн человек в США прошли тест на COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус.

"Мы провели 4,1 млн тестов. Это в разы больше, чем в любой другой стране", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Согласно университету Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты, в США на данный момент подтверждено случаев заражения коронавирусом 722 тыс. 761, скончалось 33 тыс. 903 человека, вылечилось 64 тыс. 840.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заверил журналистов, что США располагают достаточным количеством тестов для определения сроков перехода регионов страны к восстановлению экономики и смягчению ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

"Мы считаем, что сегодня у нас налажено тестирование по всей стране, которое позволит любому штату в Америке перейти к первой фазе (плана восстановления экономики - ИФ), если они будут соответствовать критериям", - завил он на брифинге.

Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план постепенного перехода от карантинных ограничений к восстановлению нормальной экономической деятельности.

На первом этапе план предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода.

Режим "сидим дома" остается в силе для категории населения повышенного риска, школы и дома престарелых работать не будут, население должно соблюдать "социальное дистанцирование", собрания более 10 человек должны быть запрещены.

Теги: #сша #трамп #тесты #коронавирус
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