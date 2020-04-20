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05:50 20.04.2020

Сенаторы США предлагают выделить $500 млрд на помощь штатам в борьбе с COVID-19

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Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и сенатор-демократ Боб Менендес предлагают правительству США использовать фонд в размере $500 млрд в ответ на вспышку коронавируса в рамках следующего пакета мер стимулирования, принятого Конгрессом в ближайшие недели или месяцы.

Согласно их пресс-релизу, законопроект, о котором они планируют заявить, "обеспечивает каждому правомочному субъекту дополнительное финансирование, повышает гибкость для Штатов и местных органов власти в использовании средств для восполнения потерь доходов из-за вспышки COVID-19 и нацеливает дополнительное финансирование на горячие зоны распространения коронавируса для борьбы с пандемией лоб в лоб".

"Мы упорно работали, чтобы убедиться, что государственные и местные органы власти могут поддерживать основные услуги, необходимые для выживания работников и работодателей. Мы должны защитить финансовое будущее американцев", - заявил Кэссиди.

В свою очередь Менендес отметил: "Как бывший мэр, я понимаю, какие невероятные потери несет борьба с этой пандемией в городах, поселках и штатах на фронтах, чтобы вести эту войну и продолжать поддерживать свои местные департаменты здравоохранения, платить учителям и сотрудникам скорой помощи, ремонтировать дороги и поддерживать парки", - добавил Менендес.

Законопроект Кэссиди и Менендеса появился в ответ на призывы Национальной ассоциации губернаторов (NGA), возглавляемой губернатором Мэриленда Ларри Хоганом и губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, предоставить больше ресурсов штатам в ближайшие недели.

Между тем, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в воскресенье заявил, что республиканцы "близки" к тому, чтобы заключить сделку с демократами по другому законодательному пакету, который поможет смягчить экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса.

На брифинге в Белом доме президент предположил, что решение может быть принято к понедельнику.

Теги: #сша #законопроект #сенаторы #коронавирус
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