В случае причастности к пожарам в Житомирской области собственники земли понесут ответственность

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что собственники земли, которые могут быть причастны к возникновению лесных пожаров в Житомирской области, понесут ответственность, если эта версия подтвердится.

На своей странице в Facebook он отметил, что в воскресенье вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, главой МВД Арсеном Аваковым, главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным находился в рабочей командировке в Овручском районе Житомирской области, где они изучали ситуацию, связанную с пожарами.

"На совещании рассматривался, в частности, вопрос ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать", - подчеркнул Данилов.