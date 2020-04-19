С начала суток боевики на Донбассе активности не проявляли

С начала суток воскресенья, 19 апреля и по 12.30 в районе проведения операции Объединённых сил на Донбассе украинские военнослужащие не зафиксировали активности со стороны боевиков, сообщают в Минобороны Украины

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые вражеские провокации", - сообщил полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины на ежедневном брифинге.

Он добавил, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.