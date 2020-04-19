События

10:06 19.04.2020

В Житомирской области 5 очагов локализированы, на 4 продолжаются работы по ограничению их распространения

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В Житомирской области 5 очагов локализированы, на 4 продолжаются работы по ограничению их распространения

По состоянию на 7.00 19 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств Житомирской области (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

"Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

К тушению привлечены 960 чел. и 156 ед. техники, из них от ГСЧС 185 чел. л/с и 43 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлен 21 сброс (168 тонн воды).

Теги: #пожары #житомирская #ситуация
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