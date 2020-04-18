В зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров в пяти лесничествах – Госагентство

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС, которым помогают представители лесных пожарных станций ДСП "Северная Пуща" продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения в Фейсбук в субботу вечером.

По информации агентства, по состоянию на 21.00 субботы, основные усилия были направлены на локализацию 4 очагов в с.Корогод, с.Буда, с.Розсоха и с.Кривая Гора, тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах пройденных огнем.

Кроме того, были опаханы основные очаги в Паришевском лесничестве.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно пять дорогоукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

"Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет", – подчеркнули в госслужбе.

Всего к тушению пожаров привлечено 903 человека и 151 ед. техники.

Авиацией ГСЧС (3 вертолета) проводилось тушение отдельных очагов тления (18 апреля осуществлено 169 сбросов - 338 т. воды).

"Радиационная ситуация находится под контролем", – подытожили в агентстве.