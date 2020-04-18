Коронавирус в Азербайджане выявлен еще у 33 человек, число жертв COVID-19 увеличилось до 18

Медики в Азербайджане подтвердили заражение коронавирусом еще 33 человек, общее число выявленных заражений в стране достигло 1373, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным штаба, еще три человека с положительным результатом на COVID-19 скончались, общее число летальных случаев с коронавирусной инфекцией в стране увеличилось до 18.

В тоже время выздоровели 62 человека, у которых ранее был выявлен COVID-19, таким образом, число вылечившихся достигло 590 человек, говорится в сообщении.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 765 человек. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, остальных - стабильное", - сообщает оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

По последним данным, всего в Азербайджане было проведено 86 тыс. 607тестов на коронавирус.