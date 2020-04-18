События

15:43 18.04.2020

В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей в местном кафедральном соборе

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В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей в местном кафедральном соборе

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днепре.

"17 апреля около 19.30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей внутри Свято-Троицкого кафедрального собора на площади Троицкой г.Днепр. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции", - сообщается на странице полиции Днепропетровской области в соцсети Фейсбук в субботу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжается досудебное расследование.

"Полиция призывает верующих отпраздновать Пасху дома, соблюдать карантин и не нарушать законодательство", - добавили в ведомстве.

Теги: #коронавирус #церковь #днепр
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