События

14:11 18.04.2020

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

1 мин читать
В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В Великую субботу в практически пустом, в отличие от предыдущих лет, храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа.

Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами.

Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание. Церемония транслировалась по телевидению.

Храм Гроба Господня закрыли для верующих в прошлом месяце в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринимаемых Израилем. "Заветная мечта многих - попасть в священные места с паломничеством (...) Многие сейчас не могут этого сделать", - сказал патриарх Феофил накануне, отметив, что отсутствие паломников в Иерусалиме причиняет страдания не только им, но и всем жителям Святой Земли.

Теги: #огонь #церковь #иерусалим #благодатный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 18.04.2020
Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

15:10 17.04.2020
Украинские церкви могут не получить благодатный огонь в этом году - митрополит Епифаний

Украинские церкви могут не получить благодатный огонь в этом году - митрополит Епифаний

11:55 17.04.2020
В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

12:34 16.04.2020
Кличко: рассматриваем вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин и проверяем на коронавирус еще 32 служителя Киево-Печерской лавры

Кличко: рассматриваем вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин и проверяем на коронавирус еще 32 служителя Киево-Печерской лавры

12:16 15.04.2020
В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

14:55 14.04.2020
В Кировоградской области мужчина с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб, полиция открыла дело

В Кировоградской области мужчина с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб, полиция открыла дело

11:30 14.04.2020
Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

11:30 09.04.2020
Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заболел COVID-19

17:11 08.04.2020
Всеукраинский совет церквей предлагает проводить богослужения при условии ограничения их массовости – нахождения в помещении до 10 человек

Всеукраинский совет церквей предлагает проводить богослужения при условии ограничения их массовости – нахождения в помещении до 10 человек

19:08 26.03.2020
Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн

Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрела боевиками украинских позиций в субботу

Аваков: из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидированы, 5 - локализованы

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители не позволили дельцам ввести в Украину товары более чем на 1,5 млн грн. под видом "гуманитарки"

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрела боевиками украинских позиций в субботу

В Беларуси число умерших с коронавирусом выросло до 45 человек - Минздрав

Королева Великобритании сочла неуместным салют по случаю ее дня рождения в этом году

Энергетики ДТЭК призвали украинцев присоединиться к инициативе #StayHomeWatchBirds

Аваков: из 15 очагов возгораний на Житомирщине 6 ликвидированы, 5 - локализованы

"Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожаров в Житомирской области

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

В Венгрии скончались уже 172 человека от COVID-19, 231 поправился, инфицированы 1834 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА