События

11:29 18.04.2020

В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 66

2 мин читать
В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 66

В Харьковской области по состоянию на 10:00 субботы, 18 апреля, лабораторно подтверждено 66 случаев COVID-19, в том числе 9 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Купянского и Коломакского районов. Среди этих случаев тяжелых больных нет", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что 5 заболевших в Валковском районе были выявлены среди людей, контактировавших с продававшей свечки в церкви женщиной, которая в начале недели умерла от COVID-19.

По состоянию на утро субботы Харьковский областной лабораторный центр провел 483 ПЦР-тестов пациентам с пневмонией, еще 26 образцов - исследуется.

В общей сложности на утро субботы в Харьковской области зарегистрировано 159 подозрений на COVID-19 (в том числе 37 - за минувшие сутки). Из них 66 случаев - подтверждено, 35 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 66 заболевших 2 человека выздоровели, одна женщина умерла.

Большинство заболевших - женщины (37 человека). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастных группах от 21 до 40 лет (21 человек) и от 41 до 60 (27 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). Еще 14 заболевших относятся к возрастной группе от 61 до 80 лет.

Из 63 болеющих 27 чел. находятся на самоизоляции, 36 - госпитализированы.

С подозрением на COVID-19 госпитализирован 51 человека. 7 находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 18.04.2020
В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

13:22 18.04.2020
В Венгрии скончались уже 172 человека от COVID-19, 231 поправился, инфицированы 1834 человека

В Венгрии скончались уже 172 человека от COVID-19, 231 поправился, инфицированы 1834 человека

12:24 18.04.2020
Польша продлила легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам - Gremi Personal

Польша продлила легальное пребывание для украинцев, которые находятся в стране по биометрическим паспортам - Gremi Personal

12:11 18.04.2020
Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

11:04 18.04.2020
Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

10:52 18.04.2020
За сутки в России с коронавирусом умерли 40 человек, половина - в Москве, новых случаев заражения 4,7 тыс, общее число приближается к 36,8 тыс.

За сутки в России с коронавирусом умерли 40 человек, половина - в Москве, новых случаев заражения 4,7 тыс, общее число приближается к 36,8 тыс.

10:46 18.04.2020
Степанов: мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования на COVID-19

Степанов: мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования на COVID-19

10:46 18.04.2020
Почти 80% умерших с коронавирусом имели серьезные сопутствующие заболевания

Почти 80% умерших с коронавирусом имели серьезные сопутствующие заболевания

10:45 18.04.2020
В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

В Ровенской области зарегистрировано 299 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 82 медиков

10:45 18.04.2020
В Латвии за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, всего заболевших - 712 человек

В Латвии за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, всего заболевших - 712 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

У пожарных, действующих в зоне отчуждения ЧАЭС, не нашли радиационного заражения

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, власти призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна

Зеленский поздравил христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома

Минздрав Украины после Пасхи обсудит с представителями облдепартаментов здравоохранения результаты аудита системы

Спецподразделения ВСУ на тяжелой инженерной технике помогают тушить лесные пожары

Буславец пока не планирует кадровых изменений и ожидает от предприятий энергосектора экономии средств

Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 385

В Киеве число инфицированных COVID-19 возросло за сутки на 65 человек, всего больных 770

В Украине за минувшие сутки 444 новых случая Covid-19, 8 больных умерли, 29 выздоровели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА