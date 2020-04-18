В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 66

В Харьковской области по состоянию на 10:00 субботы, 18 апреля, лабораторно подтверждено 66 случаев COVID-19, в том числе 9 - за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Купянского и Коломакского районов. Среди этих случаев тяжелых больных нет", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что 5 заболевших в Валковском районе были выявлены среди людей, контактировавших с продававшей свечки в церкви женщиной, которая в начале недели умерла от COVID-19.

По состоянию на утро субботы Харьковский областной лабораторный центр провел 483 ПЦР-тестов пациентам с пневмонией, еще 26 образцов - исследуется.

В общей сложности на утро субботы в Харьковской области зарегистрировано 159 подозрений на COVID-19 (в том числе 37 - за минувшие сутки). Из них 66 случаев - подтверждено, 35 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 66 заболевших 2 человека выздоровели, одна женщина умерла.

Большинство заболевших - женщины (37 человека). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастных группах от 21 до 40 лет (21 человек) и от 41 до 60 (27 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). Еще 14 заболевших относятся к возрастной группе от 61 до 80 лет.

Из 63 болеющих 27 чел. находятся на самоизоляции, 36 - госпитализированы.

С подозрением на COVID-19 госпитализирован 51 человека. 7 находятся на самоизоляции.