В Харькове на Пасху ограничат массовые религиозные мероприятия

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ограничении массовых религиозных мероприятий на Пасху.

"Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля... Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантина.

По информации пресс-службы, заседание комиссии проводилось в телефонном режиме.