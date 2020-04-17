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19:23 17.04.2020

В Харькове на Пасху ограничат массовые религиозные мероприятия

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В Харькове на Пасху ограничат массовые религиозные мероприятия

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ограничении массовых религиозных мероприятий на Пасху.

"Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля... Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантина.

По информации пресс-службы, заседание комиссии проводилось в телефонном режиме.

Теги: #ограничения #харьков #пасха
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