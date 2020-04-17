Минреинтеграции предлагает общественным организациям выдвинуть предложения к плану правительства по защите целостности Украины и реинтеграции оккупированных территорий

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины приглашает общественные организации выдвинуть свои предложения в План действий правительства касательно защиты территориальной целостности Украины и безопасной реинтеграции оккупированных территорий.

"Минреинтеграции, как центральный орган исполнительной власти, непосредственно отвечающий за безопасную реинтеграцию временно оккупированных Российской Федерацией территорий, стремится строить свою деятельность в тесном сотрудничестве с общественным сектором. Ведь достижение мира, деоккупация и дальнейшая реинтеграция Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей является общей целью власти и общества", - подчеркивается в сообщении, обнародованном пресс-службой министерства.

В ведомстве отмечают, что процесс реинтеграции включает в себя много составляющих, таких как защита населения во время вооруженного конфликта и преодоления его последствий, защита прав человека на временно оккупированных территориях, переходное правосудие, всестороннее развитие Донецкой, Луганской и Херсонской областей, международное сотрудничество по указанным вопросам и тому подобное.

"В связи с этим Минреинтеграции приглашает общественные организации, специализирующиеся на указанной тематике, до 10:00 24 апреля 2020 года предоставить предложения к Плану действий правительства. Просим присылать ваши идеи и инициативы в адрес myroshnychenko@kmu.gov.ua", - указывается в заявлении.