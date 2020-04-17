Государственному авиапредприятию нанесено 300 млн грн ущерба – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании в нанесении убытков одному из госпредприятий авиационной отрасли на более 300 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании-поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и отстранил телекоммуникационное оборудование, приобретенное в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия. Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика", - сообщается на сайте СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества), правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела. Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные сделки.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы совместно с Главным управлением Нацполиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.