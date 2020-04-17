Пылевая буря в Киеве обусловлена изменениями климата - Кличко

Причиной пылевой бури в Киеве стали климатические изменения, считают экологи. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это - причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километров в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихиям. Но они случаются все чаще", - заявил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Что касается падения строительной конструкции на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, в результате никто не пострадал, сообщил мэр.

"Из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. К счастью, никто не пострадал. Также не поврежден сам мост. Сейчас продолжаются работы по восстановлению конструкций", - сообщил он.

Кличко уточнил, что спасательные службы разработали правила безопасности для подобных погодных ситуаций - все окна должны быть плотно закрыты, людям следует по возможности оставаться дома, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, а также не парковать автомобили рядом с деревьями и столбами.