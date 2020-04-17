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10:15 17.04.2020

Boeing с 20 апреля возобновит производство самолетов на заводах в штате Вашингтон

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Boeing с 20 апреля возобновит производство самолетов на заводах в штате Вашингтон

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. (SPB: BA) со следующей недели начнет восстанавливать производство широкофюзеляжных коммерческих лайнеров на предприятиях в районе залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, работа которых была приостановлена из-за коронавируса.

На всех объектах "были предприняты дополнительные меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от распространения COVID-19", сообщается в пресс-релизе Boeing.

По данным компании, в период с 20 по 24 апреля к работе вернутся около 27 тыс. сотрудников, занятых в производстве самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. Также начнется подготовка к возвращению в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, использование которых было приостановлено после двух авиакатастроф.

Частично возобновить работу на предприятиях предполагается 20 и 21 апреля, а практически полностью войти в рабочий режим - к 24 апреля.

Boeing с 25 марта приостановил производство в США на две недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения в Вашингтоне. При этом 6 апреля компания продлила приостановку производства на предприятиях до дальнейшего уведомления.

Акции Boeing подскочили более чем на 8% на дополнительных торгах в четверг. Основную сессию они завершили снижением на 8%. С начала года капитализация Boeing сократилась на 58,8%.

Теги: #производство #boeing
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