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03:13 17.04.2020

Трамп: США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью

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Трамп: США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна быть готова на случай новой волны коронавируса COVID-19 позже в этом году.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что такие быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

Теги: #сша #вирус #осень
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