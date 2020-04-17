Трамп: США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна быть готова на случай новой волны коронавируса COVID-19 позже в этом году.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что такие быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.