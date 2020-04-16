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20:55 16.04.2020

Среди заболевших коронавирусом 126 медработников Черновицкой области не только врачи, ситуация контролируемая – глава ОГА

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Среди заболевших коронавирусом 126 медработников Черновицкой области не только врачи, ситуация контролируемая – глава ОГА

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заверяет, что несмотря на большое количество медработников в области с подтвержденным COVID-19, ситуация контролируемая.

«Они (медработники – ИФ) к сожалению, сегодня в большом количестве уже не могут находиться на своем рабочем месте и должны лечиться, быть изолированными», - сказал Осачук в эфире телеканала «Украина 24» в четверг вечером.

По его словам, большая часть из них – около 70%, переносят коронавирус бессимптомно, без каких-либо осложнений.

«Однозначно ситуация контролируемая. Речь идет не о 126 врачах, а о сотрудниках учреждений здравоохранения, рядом с врачами есть санитары, технические работники», - уточнил Осачук.

Комментируя ситуацию с инфицированием коронавирусом четырех священнослужителей в области, один из которых якобы намерен продолжать проводить службы, глава Черновицкой обладминистрации сказал: «Такой случай у нас на контроле. Прошу взвешенно воспринимать такую информацию, это была эмоциональная реакция человека, поскольку он прислушался и остался дома».

По словом Осачука, установлены еще 12 священников, которые были в контакте теми, у кого уже подтвержден COVID-19.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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