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18:34 16.04.2020

Швейцария с 27 апреля начнет поэтапное ослабление связанных с коронавирусом ограничений

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Швейцария с 27 апреля начнет поэтапное ослабление связанных с коронавирусом ограничений

В Швейцарии с 27 апреля начнут постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19, сообщило в четверг правительство страны.

Ввиду эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых Федеральный совет решил смягчить меры, призванные защитить население от нового коронавируса, начиная с 27 апреля", - говорится в заявлении правительства.

Согласно планам, первыми возобновят работу врачи, парикмахеры, а также массажные и косметические салоны.

С 11 мая, как сообщают власти, начнут открываться общеобразовательные школы, магазины и рынки.

Третий этап ослабления начнется 8 июня - тогда откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.

Правительство также рассматривает возможность снятия ограничений на собрания более пяти человек, однако детали этого плана будут объявлены в конце мая.

"Переход от одной стадии (ослабления мер) к другой будет происходить тогда, когда более не будет наблюдаться значительного роста случаев заражения COVID-19", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что "между каждым этапом должно пройти достаточно времени", чтобы выявить, насколько эффективно проходит снятие ограничений.

Власти Швейцарии 17 марта объявили о приостановке авиасообщения и закрытии страны на карантин из-за пандемии коронавируса. В Швейцарии закрыли школы, магазины, за исключением продуктовых, и большое количество предприятий.

Кроме того, в Швейцарии расширили финансовую помощь предприятиям и ослабили правила объявления банкротства.

По состоянию на 16 апреля в Швейцарии диагностировано 26 тыс. 732 случаев заражения COVID-19, зафиксировано 1269 летальных исходов. Более 15 тыс. заболевших выздоровели.

Теги: #коронавирус
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