Суд взял под домашний арест экс-депутата Черновол

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Украины VIII созыва, активистке Революции Достоинства Татьяне Черновол, подозреваемой ГБР в умышленном убийстве человека во время поджога офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года.

Такое решение следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк принял в четверг, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля : прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

«Месяц сидела дома, потому что карантин, а теперь еще два месяца – потому что под арестом», - сказала Черновол, реагируя на решение суда.

Народные депутаты от «Европейской солидарности», которые ранее заявляли о готовности взять Черновол на поруки, выразили возмущение тем, что суд не стал рассматривать вопрос возможности поручительства.

Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судебной власти Украины". Ранее суд отказал в отводе судьи Вовка, о чем просила Черновол и ее защита, аргументируя его заангажированностью.

"Мне все равно, какое решение вы примете…. Потому что я тут не жертва, я тут победитель… это дело не против "майдановцев", а против всех, у кого есть чувство национального достоинства", - заявила Черновол в ходе выступления в суде.

Она в очередной раз подчеркнула, что не отрицает факт поджога офиса "Партии регионов" во время революции Достоинства в 2014 года, но не видит связи между поджогом и смертью сотрудника офиса, что вменяется ей следствием. "Нет причинно-следственной связи между смертью этого человека (который погиб в результате пожара в офисе партии – ИФ-У) и моими действиями", - заявила Черновол.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева во вторник начал рассмотрение ходатайства следствия об избрании меру пресечения Черновол по обвинению в умышленном убийстве, выдвинутом в ее адрес Государственным Бюро расследований (ГБР). Обвинение просит суд избрать меру пресечения для Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста.

10 апреля сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал подозрения для Черновол неадекватными и постыдными и предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявили, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право.

Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников Революции достоинства.