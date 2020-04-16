Главы МИД стран "нормандской четверки" планируют обсудить ситуацию в Украине в видеоформате – МИД РФ

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" готовят встречу в формате видеоконференции, дата будет согласована дополнительно, сообщил в четверг МИД России.

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России сообщении говорится, что по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лавров и его германского коллеги Хайко Мааса, в ходе которого обсуждалось положение дел в Украине.

"Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", - говорится в сообщении МИД РФ.