Беларусь запросила у ЕБРР $1 млрд для поддержки бизнеса в условиях пандемии

Правительство Беларуси запросило у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $1 млрд, которые предлагается через крупные госбанки направить на поддержку предприятий в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.

В четверг состоялась встреча в формате видеоконференции первого вице премьера Беларуси Дмитрия Крутого с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

"Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам - ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Совмина.