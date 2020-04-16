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08:43 16.04.2020

Церкви в Грузии решили не закрывать на Пасху

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Церкви в Грузии решили не закрывать на Пасху

Храмы в Грузии в праздник Пасхи не будут закрываться, но будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, заявляют в правительстве страны.

"У нас активная коммуникация с патриархией и патриархом. Мы приняли решение, что закон нарушаться не будет, церкви закрываться не будут и будет соблюдаться социальная дистанция с целью заботы о здоровье и жизни наших граждан", - сказал в среду вечером на брифинге пресс-секретарь главы грузинского правительства Ираклий Чиковани.

По его словам, согласно совместному с патриархией решению, в церквях будут соблюдены все нормы безопасности, которые установлены Министерством здравоохранения Грузии и Центром по контролю за заболеваниями.

Он отметил, что в крупных храмах должна быть соблюдена как минимум двухметровая дистанция между людьми, а в мелких церковная служба будет проходить без прихожан только с участием духовных лиц и церковных служителей.

При этом Чиковани сообщил, что перед всеми церквями будут дежурить экипажи патрульной полиции, которые будут следить за выполнением норм режима комендантского часа и социальной дистанции.

Как уточнил журналистам глава службы по связям с общественностью грузинской патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе, было принято решение о том, что часть прихожан, которые захотят остаться в храме в пасхальную ночь, придут в храм до начала действия комендантского часа, то есть до 21:00 вечера и покинут храм в 6:00 утра, когда прекращается действие комендантского часа.

Он заверил, что в церквях будут соблюдены все указания государства и ведомств здравоохранения.

В Грузии на сегодняшний день подтверждены 306 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из этого числа три человека скончались. Еще девять граждан Грузии скончались от коронавируса за рубежом.

Теги: #грузия #церкви #коронавирус #пасха
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