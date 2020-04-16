Спасатели продолжают тушить тлеющие пеньки и древесину на территории четырех лесничеств зоны отчуждения

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения спасатели продолжают тушение тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории четырех лесничеств Киевской области, созданы минерализованные полосы, открытого огня нет, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации ГСЧС, состоянием на 7.00 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями службы оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

"Открытого огня не наблюдается", – сказано в сообщении.

Отмечается, что инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).