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17:26 15.04.2020

В Калушском роддоме коронавирус подтвержден у 14 медработников - ОГА

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В Калушском роддоме коронавирус подтвержден у 14 медработников - ОГА

В Ивано-Франковской области приостановлена работа роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) в связи с заболеванием коронавирусом 14 медицинских работников.

"Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание коронавирусом подтверждено методом ПРЛ-диагностики у 14 человек, из них 4 – врачи: 3 акушеров-гинекологов, один анестезиолог и 10 медсестер", - и.о. директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобельская на брифинге в среду.

Она также добавила, что беременных и рожениц в учреждении нет, пять рожениц сегодня будут выписаны.

Также в ОГА отметили, что всех беременных в городе каретами скорой помощи будут перевозить в Ивано-Франковский областной перинатальный центр или в городской родильный дом.

В свою очередь первый заместитель главы областной государственной администрации Мария Савка сообщила, что за последние сутки в Ивано-Фрнаковской области от COVID-19 умер 55-летний мужчинаю

"За последние сутки у нас, к сожалению, один лабораторно подтвержденный летальный случай. Это мужчина 55 лет, 1965 года рождения из г.Калуш, диагноз был подтвержден при жизни. Выражаем искренние соболезнования родным", - рассказала Савка.

По информации ОГА, всего в Ивано-Франковской области 27 летальных случаев от COVID-19, из них 14 мужчин и 13 женщин.

Как сообщалось, согласно данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, зафиксировано 3,764 тыс. случая заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся – 108, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

В Ивано-Франковской области - 356 случаев (18 выздоровели), из них 24 новых случая заболевания и 2 – выздоровления.

Теги: #коронавирус #ивано_франковская_область #калуш #роддом
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