В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы – совещание у Зеленского

В ближайшие недели ожидается поставка аппаратов ИВЛ украинского производства в отечественные больницы, сообщили на ежедневном совещании по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине под председательством президента Владимира Зеленского.

"На совещании сообщили, что по выводам анестезиологов качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования. Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы", - сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Минздрав сообщил о готовности начать онлайн-консультации, которые будут проводить семь наиболее профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

"Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему", - отметил Зеленский.