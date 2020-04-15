В Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая Covid-19 и групповое заболевание в Вознесенском районе – обладминистрация

22 подтвержденных случая коронавирусного заболевания Covid-19 зарегистрировано по состоянию на 09.00 15 апреля в Николаевской области, в частности, зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе, сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook со ссылкой на данные оперативного штаба при главном государственном санитарному враче Николаевской области.

"Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с.Вороновка Вознесенского района. По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 16 положительных результатов среди контактных. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются", - говорится в сообщении.

Также получено 4 положительных результата от больных с диагнозом "пневмония" (два случая в г.Вознесенске и по одному - в Южноукраинске и Николаеве). В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных.

Кроме того, с 20.00 14 апреля по 8.00 15 апреля за медицинской помощью обратились пять пациентов с подозрением на Covid-19, из них четверо госпитализированы в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней, одному назначено амбулаторное лечение.

Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано 166 человек с подозрением на заболевание Covid-19, госпитализировано за весь период 91 пациента, 75 назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 421 человека, из них:

- 153 пациента с подозрением на Covid-19, из них 2 с положительным результатом;

-118 больных пневмонией и ОРВИ различной этиологии и ОРВИ, из них 4 с положительным результатом;

- 150 контактных лиц, из них 16 с положительным результатом.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3 тысячи 764 случая заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, а скончавшихся – 108. При этом за минувшие сутки было получено 392 сообщения о новых подтвержденных случаях заболевания, количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 24.

В Николаевской области к утру среды, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, было подтверждено 14 случаев заболевания, в том числе за сутки 9 новых.