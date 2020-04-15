На территории Народичского и Клищивского лесничеств Житомирской области пожар ликвидирован, в Радогощанском лесничестве локализован – ГСЧС

Состоянием на утро среды, 12 апреля, в Житомирской области на территории Народичского и Клищивского лесничеств пожар ликвидирован, на территории Радогощанского лесничества локализован, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В 14 ч 14 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивського лесничеств, который возник 3 апреля, ликвидирован. По состоянию на 7 ч. 15 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района на территории Радогощанського лесничества локализован, открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами.», – сказано в утренней сводке ведомства в среду утром.

К тушению привлечены 68 человек и 11 единица техники лесного хозяйства.