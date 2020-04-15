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03:10 15.04.2020

Трамп планирует начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, до 1 мая

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Трамп планирует начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, до 1 мая

СШПрезидент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до до 1 мая.

"Планы по открытью страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

"Этот день настанет уже скоро... может быть, еще до 1 мая", - сказал президент.

В США из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.

Теги: #сша #снятие #ограничение #коронавирус
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