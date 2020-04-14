События

19:56 14.04.2020

В Сторожинце умер 80-летний мужчина с подозрением на Covid-19

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В Сторожинце умер 80-летний мужчина с подозрением на Covid-19

В Сторожинецкой центральной районной больнице (Черновицкая область) скончался пациент с подозрением на коронавирусную болезнь Covid-19, сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации во вторник.

"80-летний мужчина из Сторожинца обратился в медицинское учреждение в ночь на вторник, 14 апреля. Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, больной скончался. У мужчины была двухсторонняя пневмония, диффузный кардиосклероз и гипертония", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине подтверждены 3372 случая Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 119, скончавшихся – 98. За сутки было зафиксировано 270 новых случаев заболевания, 22 – выздоровления, 5 – смерти.

В Черновицкой области было зафиксировано 456 случаев заболевания, 21 выздоровления.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область #смерть
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