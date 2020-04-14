Пасхальные богослужения в храмах УПЦ (МП) будут транслироваться по ТВ, верующие смогут молиться на улице с соблюдением санитарных норм

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата), Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявляет, что верующие, которые придут на Пасхальные богослужения, смогут молиться на улице, соблюдая обязательную в рамках введенных ограничительных мероприятий санитарную дистанцию, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) во вторник.

"Те же верующие, которые придут на богослужение, стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сказал Онуфрий в своем обращении к пастве.

Он отметил, что из-за вирусной болезни "в этом году праздник Святой Пасхи у нас особый" и сообщил, что проводимые в храмах Пасхальные богослужения будут транслироваться по телевидению.

"Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах" Украина "и" Интер"… Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению… Кто бы где находился в Пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить Воскресшего из мертвых Христа", - резюмировал предстоятель УПЦ (МП).

Как сообщалось, между представителями МВД и Всеукраинского совета церквей была достигнута договоренность, что на время действия карантинных мер богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Было договорено, что будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения пасхальных куличей и корзин, чтобы минимизировать количество контактов между людьми. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными, а в сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

В то же время 12 апреля в праздник Входа Господнего в Иерусалим (т.н. "Вербное воскресенье") в ряде церквей во многих регионах Украины проходили службы при массовом скоплении народа, о чем писали в соцсетях и в СМИ. Однако в МВД сообщили, что в основном религиозные мероприятия проводились с соблюдением установленных ограничений