События

18:55 14.04.2020

Пасхальные богослужения в храмах УПЦ (МП) будут транслироваться по ТВ, верующие смогут молиться на улице с соблюдением санитарных норм

2 мин читать
Пасхальные богослужения в храмах УПЦ (МП) будут транслироваться по ТВ, верующие смогут молиться на улице с соблюдением санитарных норм

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата), Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявляет, что верующие, которые придут на Пасхальные богослужения, смогут молиться на улице, соблюдая обязательную в рамках введенных ограничительных мероприятий санитарную дистанцию, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) во вторник.

"Те же верующие, которые придут на богослужение, стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сказал Онуфрий в своем обращении к пастве.

Он отметил, что из-за вирусной болезни "в этом году праздник Святой Пасхи у нас особый" и сообщил, что проводимые в храмах Пасхальные богослужения будут транслироваться по телевидению.

"Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах" Украина "и" Интер"… Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению… Кто бы где находился в Пасхальную ночь, мы все сможем объединиться в молитве и вместе прославить Воскресшего из мертвых Христа", - резюмировал предстоятель УПЦ (МП).

Как сообщалось, между представителями МВД и Всеукраинского совета церквей была достигнута договоренность, что на время действия карантинных мер богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Было договорено, что будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения пасхальных куличей и корзин, чтобы минимизировать количество контактов между людьми. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными, а в сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

В то же время 12 апреля в праздник Входа Господнего в Иерусалим (т.н. "Вербное воскресенье") в ряде церквей во многих регионах Украины проходили службы при массовом скоплении народа, о чем писали в соцсетях и в СМИ. Однако в МВД сообщили, что в основном религиозные мероприятия проводились с соблюдением установленных ограничений

Теги: #коронавирус #упц_мп #онуфрий #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 14.04.2020
Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

19:10 14.04.2020
Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

19:06 14.04.2020
Закон о продаже земли не поддерживают 60% украинцев, 46% против сотрудничества с МВФ

Закон о продаже земли не поддерживают 60% украинцев, 46% против сотрудничества с МВФ

17:36 14.04.2020
ПриватБанк вернет комиссию за купленные на период карантина ж/д билеты

ПриватБанк вернет комиссию за купленные на период карантина ж/д билеты

17:11 14.04.2020
В Ривненской области определены 16 мест обсервации для вернувшихся из-за границы

В Ривненской области определены 16 мест обсервации для вернувшихся из-за границы

16:52 14.04.2020
Американские дипломаты предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане

Американские дипломаты предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане

15:30 14.04.2020
В странах Африки зарегистрировали свыше 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

В странах Африки зарегистрировали свыше 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:09 14.04.2020
ЕС направляет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с Covid-19

ЕС направляет почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с Covid-19

15:07 14.04.2020
Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга выздоровели

Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга выздоровели

14:56 14.04.2020
В Бразилии выявили свыше 23 тыс. заразившихся коронавирусом

В Бразилии выявили свыше 23 тыс. заразившихся коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

ПОСЛЕДНЕЕ

Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

Положительно к Зеленскому относятся 44% украинцев, к Шмыгалю 12% - соцопрос

Чорновил просит суд об отводе следственного судьи, ходатайство о мере пресечения пока не рассматривается

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Печерский суд избирает меру пресечения Черновол, у здания суда проходит митинг в поддержку активистки Майдана

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

Половина украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода - опрос

ГБР: Допрос Черновол состоялся, она отказалась от дачи показаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА