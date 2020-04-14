В Ривненской области определены 16 мест обсервации для вернувшихся из-за границы

Жители Ривненской области, которые вернутся из-за границы, будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию, заявил заместитель главы Ривненской областной государственной администрации Игорь Тимошенко.

"Базовым определен лагерь "Электроник", что в селе Кустин Ривненского района. В заведении есть 144 комнаты на 360 мест. Поэтому, прежде всего, направлять будут туда. Все места соответствуют требованиям, которые определены для таких объектов. Проживание будет бесплатным, а питаться люди будут за свой счет", - сообщает пресс-служба ОГА.

В целом в области определено 16 мест для обсервации вернувшихся из-за границы, на 990 мест.

Также ведется работа над организацией резервных мест обсервации, в частности, рассматриваются общежития и незадействованные жилые помещения.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 вторника, 14 апреля, в Ривненской области подтверждены 134 случая COVID-19. Всего в Украине подтверждены 3372 случая, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.