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15:38 14.04.2020

ГБР: Допрос Черновол состоялся, она отказалась от дачи показаний

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ГБР: Допрос Черновол состоялся, она отказалась от дачи показаний

Следователи Госбюро расследований допросили народного депутата Украины VIII созыва (2014-2019гг) Татьяну Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право, сообщает пресс-служба Бюро.

"14 апреля 2020г в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, состоялся допрос Черновол, подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте во вторник.

В Бюро информируют: "В ходе допроса подозреваемая отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины".

Как сообщалось, перед допросом в ГБР во вторник Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников революции Достоинства.

"Я принимала участие… поджигала офис "Партии регионов"... но показания давать не буду, чтобы не дать им возможности привлекать к ответственности других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

Ранее в ГБР заявили, что после допроса Черновол не будет задержана.

"Задержание Черновол после уведомления о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась (в суд- ИФ-У)", - говорится в заявлении ГБР,

Сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал выдвижение Черновол подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявляют, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

Теги: #гбр #чорновол
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