Сервис Uber Eats начинает работу в Днепре

Сервис по доставке еды Uber Eats объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в шестом городе Украины - Днепре.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, на этапе запуска, партнерами Uber Eats стали более 30 днепровских ресторанов.

"В сложные времена, когда многие люди работают из дома, мы хотим поддержать местные рестораны и помочь местным сообществам продолжать работать. Расширение нашего сервиса в Днепре является одной из практических мер поддержки сообщества в Украине", - заявил генеральный менеджер "Uber Eats Украина" Игорь Ковалев.

Услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и таких жилых районах, как Центральный и части Соборного. Стоимость доставки составит 40 грн без ограничений по сумме минимального заказа.

Клиенты могут заказать еду "на вынос" через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор.

Приложение также предлагает "бесконтактную доставку", когда курьеры могут оставлять еду за пределами квартиры или дома, не взаимодействуя с клиентами.

С момента своего запуска в Украине год назад, Uber Eats сейчас работает в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Виннице и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине.