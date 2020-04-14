События

13:40 14.04.2020

Сервис Uber Eats начинает работу в Днепре

1 мин читать
Сервис Uber Eats начинает работу в Днепре

Сервис по доставке еды Uber Eats объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в шестом городе Украины - Днепре.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, на этапе запуска, партнерами Uber Eats стали более 30 днепровских ресторанов.

"В сложные времена, когда многие люди работают из дома, мы хотим поддержать местные рестораны и помочь местным сообществам продолжать работать. Расширение нашего сервиса в Днепре является одной из практических мер поддержки сообщества в Украине", - заявил генеральный менеджер "Uber Eats Украина" Игорь Ковалев.

Услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и таких жилых районах, как Центральный и части Соборного. Стоимость доставки составит 40 грн без ограничений по сумме минимального заказа.

Клиенты могут заказать еду "на вынос" через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор.

Приложение также предлагает "бесконтактную доставку", когда курьеры могут оставлять еду за пределами квартиры или дома, не взаимодействуя с клиентами.

С момента своего запуска в Украине год назад, Uber Eats сейчас работает в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Виннице и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине.

Теги: #днепр #uber
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:23 06.04.2020
В Днепре задействованные в борьбе с коронавирусом медработники будут получать повышенную зарплату

В Днепре задействованные в борьбе с коронавирусом медработники будут получать повышенную зарплату

12:06 06.04.2020
Uber будет бесплатно перевозить шатлом всех работников предприятий критической инфраструктуры Киева во время карантина

Uber будет бесплатно перевозить шатлом всех работников предприятий критической инфраструктуры Киева во время карантина

12:21 01.04.2020
В Днепре на время карантина запрещен ремонт в домах, с 3 апреля закрывают парки – Филатов

В Днепре на время карантина запрещен ремонт в домах, с 3 апреля закрывают парки – Филатов

16:11 25.03.2020
Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

Uber Eats отменяет сервисный сбор для ресторанов, внедряет функцию безналичных чаевых

10:45 25.03.2020
Горсовет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции - мэр

Горсовет Днепра проведет сессию на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции - мэр

22:54 24.03.2020
В г.Днепр умер мужчина, у которого подозревают Covid-19

В г.Днепр умер мужчина, у которого подозревают Covid-19

14:35 20.03.2020
В Днепре заявляют о потребности в 600 млн грн для борьбы с коронавирусом, "Интерпайп" призывает объединить усилия бизнеса и власти

В Днепре заявляют о потребности в 600 млн грн для борьбы с коронавирусом, "Интерпайп" призывает объединить усилия бизнеса и власти

18:37 17.03.2020
Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

15:52 17.03.2020
В Днепропетровской области на обсервацию отправили 40 человек труппы оперного театра, еще трех участников проверяют на коронавирус - ОГА

В Днепропетровской области на обсервацию отправили 40 человек труппы оперного театра, еще трех участников проверяют на коронавирус - ОГА

13:49 17.03.2020
В Днепре ввели карантин, метро прекратит работу во вторник в 15:00 - горсовет

В Днепре ввели карантин, метро прекратит работу во вторник в 15:00 - горсовет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Красногоровки и Авдеевки

Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

Шмыгаль обсудил c послом Франции в Украине строительство завода по очистке воды в Мариуполе, проект по производству локомотивов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА