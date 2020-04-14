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12:44 14.04.2020

Черновол: давать показания в ГБР не буду, чтобы других "майдановцев" не привлекали к ответственности

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Черновол: давать показания в ГБР не буду, чтобы других "майдановцев" не привлекали к ответственности

Народный депутат VIII созыва (2014-2019гг) Татьяна Черновол заявляет, что не будет давать показания в Государственном бюро расследований, воспользовавшись своим конституционным правом, чтобы другие участники революции Достоинства не привлекались к ответственности по ее показаниям.

"Это дело против всех украинцев… это часть плана капитуляции Украины…это момент переписывания истории", - сказала Черновол журналистам перед допросом в ГБР во вторник.

"Я иду на свой первой допрос. Мною принято решение идти по статье 63 Конституции Украины, которая дает мне возможность не давать показания", - сообщила она.

Черновол пояснила, что делает это для того, чтобы другие участники Революции достоинства не были привлечены к ответственности. "Я принимала участие… поджигала офис "Партии регионов"... но показания давать не буду, чтобы не дать им возможности привлекать к ответственности других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

"Из-за поджога человек не погиб. Человек погиб уже после того, как офис "Партии регионов" был занят силами "Беркута" и "титушек", - добавила Черновол.

Она пояснила, что в момент гибели сотрудника офиса "Партии регионов" "майдановцев" не было в помещении.

Также она уточнила, что подозрение ей выдвинуто только по статье об умышленном убийстве.

"Юридически мне ничего не угрожает… я ни коим образом не причастна к смерти этого человека", - подчеркнула Черновол.

Под зданием ГБР проходит митинг в поддержку Черновол.

"Мы не боимся. Таня Черновол является символом украинского движения. Мы будем здесь, мы будем под судом… Они не испугают ни Черновол, ни нашу команду", - сказал в ходе акции народный депутат фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

Теги: #гбр #чорновол
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