В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

Обвинение не обращалось в суд о разрешении на задержание народного депутата Украины VIII созыва (2014-2019гг) Татьяны Черновол, заявляют в Государственном бюро расследований.

"Задержание Черновол после уведомления о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась (в суд- ИФ-У)", - говорится в заявлении ГБР, текст которого размещен во вторник на сайте ведомства.

В Госбюро расследований подчеркивают: "Черновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах. Информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной".