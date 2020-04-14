События

11:52 14.04.2020

В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

1 мин читать
В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

Обвинение не обращалось в суд о разрешении на задержание народного депутата Украины VIII созыва (2014-2019гг) Татьяны Черновол, заявляют в Государственном бюро расследований.

"Задержание Черновол после уведомления о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась (в суд- ИФ-У)", - говорится в заявлении ГБР, текст которого размещен во вторник на сайте ведомства.

В Госбюро расследований подчеркивают: "Черновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах. Информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной".

Теги: #гбр #черновол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 14.04.2020
Черновол: давать показания в ГБР не буду, чтобы других "майдановцев" не привлекали к ответственности

Черновол: давать показания в ГБР не буду, чтобы других "майдановцев" не привлекали к ответственности

15:07 13.04.2020
"Европейская солидарность" призывает объединиться против реванша "антимайдана" – нардеп Федина

"Европейская солидарность" призывает объединиться против реванша "антимайдана" – нардеп Федина

14:52 13.04.2020
Черновол считает, что будет взята под стражу после допроса в ГБР 14 апреля

Черновол считает, что будет взята под стражу после допроса в ГБР 14 апреля

20:18 12.04.2020
Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

03:28 12.04.2020
ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

14:36 11.04.2020
НАПК не установило конфликта интересов у первого замглавы ГБР Бабикова

НАПК не установило конфликта интересов у первого замглавы ГБР Бабикова

10:48 11.04.2020
ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

18:10 10.04.2020
ГБР на заявление Авакова: мы не занимаемся политикой

ГБР на заявление Авакова: мы не занимаемся политикой

17:22 10.04.2020
Аваков предложил первому замдиректору ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Черновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными

Аваков предложил первому замдиректору ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Черновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными

15:52 10.04.2020
Экс-депутат Черновол: Я поджигала офис "Партии регионов", но мои руки не в крови

Экс-депутат Черновол: Я поджигала офис "Партии регионов", но мои руки не в крови

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы, в том числе о повышении штрафов за пал сухостоя

В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

Главврач Александровской больницы Киева заявила, что уже идет увеличение заболеваемости коронавирусом, а его пик прогнозируется после Пасхи

Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи в сдерживании эпидемии COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

Офис генпрокурора назначил комплексную криминалистическую экспертизу по сбитому в Иране самолету МАУ

Глава МВД Франции не гарантирует, что ограничительные меры будут сняты 11 мая

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни

Ярославский вместе с властью Харькова создает Центр вирусологии в составе "Экополис ХТЗ"

В Украине госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1,5 млрд грн

На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

Пограничники предотвратили незаконный ввоз в Украину айфонов и телевизоров на 3 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА