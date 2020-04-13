Черновол считает, что будет взята под стражу после допроса в ГБР 14 апреля

Народный депутат VIII созыва (2014-2019) Татьяна Черновол заявила, что её могут взять под стражу после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Есть информация, что завтра (14 апреля - ИФ) после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", - написала она на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что заседание начнется в 14:00.

Как сообщалось, в пятницу утром сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал выдвижение Черновол подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявляют, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.