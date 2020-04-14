Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

80% опрошенных Социологической группой "Рейтинг" украинцев поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, свидетельствуют результаты опросов, проведенных в течение 10-12 апреля.

"80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% - на время майских праздников. Относительно ограничений во время Пасхи больше тех, кто против этой инициативы, среди верующих УПЦ (МП) и атеистов", - говорится в релизе "Рейтинга", обнародованном во вторник.

Помимо этого, 85% респондентов отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь (еще в марте этого года в начале карантина таких было только 21%). Намерены пойти на богослужение - 4%, просто посвятить Пасхальную корзину - 7% (в марте этого года - 39% и 35% соответственно). Больше всего желающих принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и освящении пасок - среди жителей Запада, селян, верующих УПЦ (МП) и УГКЦ.

64% опрошенных планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31% - не планируют. Относительно больше тех, кто намерен пересматривать службы, среди жителей Запада, селян, самых старших опрошенных, женщин, верующих УГКЦ.

"Две трети опрошенных ответственность за введение дополнительных карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников возлагают на органы власти (38% - на местные власти, 34% - на центральную). Лишь 11% считают, что усилениями ограничений должны заниматься представители церквей", - говорится в релизе.

Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.