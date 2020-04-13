Полицейские сообщили о подозрении двум участникам стрельбы в ромском поселении близ Мукачево

На днях в полицию Закарпатской области поступило сообщение, что в селе Великие Лучки Мукачевского района из цыганского табора слышны выстрелы, и, как впоследствии установили, были ранены два человека.

"На место происшествия немедленно прибыли полицейские и спецназовцы. Как выяснилось, днем, около 14 часов, пятнадцать неизвестных на нескольких автомобилях приехали в цыганское поселение. Между одним из гостей и местным мужчиной возник спор, который перерос в драку. Во время столкновения один из мужчин произвел несколько выстрелов, в результате чего двое участников конфликта получили ранения. Они были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи", - сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержаны двое подозреваемых в преступлении, 27-ми и 32-летниц жители Мукачево.

"На сегодня им сообщено о подозрении в совершении преступления. Следователи по согласованию прокурора подготовили ходатайство для избрания в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по делу продолжается", - говорится в сообщении.