Криклия дезинформировали относительно управленческих решений правления "Укрзализныци" – врио главы УЗ Марчек

Временно исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

"Я очень удивлен недавним интервью министра инфраструктуры для "Радио Свобода" и приведенными примерами, которые вызвали у него недоверие к моей работе. Создается впечатление, что имела место дезинформация относительно реального положения вещей", - отметил Марчек в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, он подчеркнул, что ситуация с необходимостью продажи непрофильных активов "Укрзализныцей" уже решена компанией и на данный момент ожидает последующих шагов со стороны министерства.

"Мы очень активно работали по данному вопросу в течение 2019 года и обнаружили, в частности, существенные недостатки в нормативном поле. "Укрзализныця" на 100% готова к продаже непрофильного имущества: составлен первоначальный перечень учреждений и разработаны соответствующей алгоритм для их реализации. Но без изменений, а именно в постановление Кабмина №1054 (от 22 ноября 2017 года – ИФ) о порядке распоряжения имуществом общества, у нас нет возможности это сделать эффективно и быстро", - подчеркнул он.

По словам Марчека, специалисты "Укрзализныци" уже предоставили предложения относительно необходимых изменений, и они находятся на рассмотрении Мининфраструктуры с 20 февраля.

"По реструктуризации кредитной задолженности, в "Укрзализныце" разработана соответствующая программа действий. В частности, уже открыты дополнительные кредитные линии, сэкономлены средства под будущие выплаты. Министерству инфраструктуры это тоже известно", - подчеркнул он.

Врио главы "Укрзализныци" отметил, что оптимизация деятельности компании также ведется по ранее утвержденному плану.

"Согласно принятой в 2019 году Стратегией "Укрзализныци" на 2019-2023 годы, ведется плановая работа по формированию четырех функциональных вертикалей: вертикали грузовых перевозок и логистики, вертикали пассажирских перевозок, вертикали инфраструктуры и вертикали производства и сервиса", - отметил он.

Марчек также заявил, что всегда готов предметно комментировать результаты деятельности "Укрзализныци" и все связанные вопросы.

"Но мы должны общаться, основываясь на фактах. Официально мы не получали никаких дополнительных запросов по указанным вопросам", - подчеркнул он.

Ранее, в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры заявил, что тот "не оправдал надежд". В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

Как сообщалось, на прошлой неделе наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник на рынке. Решение о назначении должен утвердить Кабинет министров.

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы УЗ, от руководства компанией.