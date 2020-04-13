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19:49 13.04.2020

Рада рассмотрит второе чтение банковского законопроекта после Пасхи - Корниенко

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Рада рассмотрит второе чтение банковского законопроекта после Пасхи - Корниенко

Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме после Пасхальных праздников, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю" (законопроект о рынке земли – ИФ-У). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать … Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или … в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник в Киеве.

Он рассказал, что профильный комитет может рассматривать поправки к законопроекту по более либеральной процедуре.

"Там можно идти, по так называемому, постатейному рассмотрению, когда рассматривается каждая статья и голосуется независимо от количества поправок к ней, а всем инициаторам поправок дается определенное время (на аргументацию – ИФ-У), например по две минуты - фактически на каждую статью идет час… По предварительным подсчетам, комитету по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политике приблизительно семь робочих дней надо, чтобы в постатейном режиме рассмотреть", - сказал Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что если Рада примет изменения в регламент, то в зале заседаний "все будет быстро".

Теги: #законопроект #рада #корниенко
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