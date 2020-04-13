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19:15 13.04.2020

Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для физлиц-клиентов, а Сбербанк обновил онлайн-банк

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Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для физлиц-клиентов, а Сбербанк обновил онлайн-банк

Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для клиентов-физических лиц Enter EXIM, а Сбербанк (оба - Киев) обновил онлайн-банк "Платежный портал", свидетельствуют сообщения финучреждений в понедельник.

Согласно сообщению на сайте Укрэксимбанка, с помощью приложения Enter EXIM клиенты банка могут просматривать остатки по счетам, изменять лимиты по транзакциям, блокировать платежные карты, переводить средства между картами банка, в том числе по телефону, анализировать расход средств по категориям, формировать расширенную выписку, а также получать информацию относительно курсов валют, расположения банкоматов и отделений финучреждения.

Уточняется, что банк планирует расширить функционал приложения, в частности, ввести обмен валют, переводы между картами других украинских банков, пополнение мобильного телефона и оплату коммунальных платежей.

Согласно сообщению Сбербанка, с помощью обновленного онлайн-банка клиенты финучреждения могут без комиссии перевести деньги на карточку любого украинского банка, в том числе по номеру телефона, пополнить мобильный, оплатить интернет, ТВ и прочее, а также запросить средства на карту. Кроме того, клиентам доступен функционал прошлой версии, в том числе, просмотр остатка на счете, увеличение лимитов по операциям, информация о курсе валют и расположении отделений банка.

Уточняется также, что новый онлайн-банк доступен как в приложении, так и в web-версии.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Сбербанк (ранее – дочерний банк Сбербанка России, до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал третье место (202,922 млрд грн), а Сбербанк – восьмое (59,078 млрд грн) среди 75 действовавших.

Теги: #укрэксимбанк #сбербанк #онлайн
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