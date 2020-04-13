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13:58 13.04.2020

Туристический сезон в Чернобыльской зоне начнется не ранее середины осени – эксперт

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Туристический сезон в Чернобыльской зоне начнется не ранее середины осени – эксперт

Туристический сезон в Чернобыльской зоне отчуждения начнется не ранее середины осени с возобновлением потока иностранных туристов, считает директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"Я не ожидаю выхода из карантина раньше мая, даже конца мая, и это говорит о том, что лета туристического у нас не будет, так как у нас 85% туристов это иностранцы. Зарубежный поток, мне кажется, начнется не ранее середины осени, и это хороший прогноз", – сообщил Емельяненко в ходе онлайн-конференции "Сезон 2020 в условиях карантина".

По его словам, на восстановление турпотока понадобится длительное время. Эксперт ожидает сокращения результатов сезона на 30% по сравнению с сезоном 2019 года.

По данным Емельяненко, в 2019 году зону отчуждения посетило 124 тыс. туристов, что на 67% больше, чем в 2018 году. Ранее в 2020 году ожидалось около 250 тыс. туристов.

Теги: #чернобыль #туризм #карантин
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