В Италии за сутки скончался 431 человек с коронавирусом - это самый низкий показатель с 19 марта

Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 431 пациента, заразившегося коронавирусом, сообщают в воскресенье в управлении гражданской обороны страны.

Специалисты отмечают, что это - самый низкий показатель в Италии с 19 марта.

Кроме того, продолжает снижаться нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц: сейчас в них проходят лечение 3 343 человека - на 38 меньше, чем в субботу.

В общей сложности, в стране обнаружили 156 363 случая заражения коронавирусом, почти 19,9 тыс. пациентов скончались.