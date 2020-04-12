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21:09 12.04.2020

В Италии за сутки скончался 431 человек с коронавирусом - это самый низкий показатель с 19 марта

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В Италии за сутки скончался 431 человек с коронавирусом - это самый низкий показатель с 19 марта

Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 431 пациента, заразившегося коронавирусом, сообщают в воскресенье в управлении гражданской обороны страны.

Специалисты отмечают, что это - самый низкий показатель в Италии с 19 марта.

Кроме того, продолжает снижаться нагрузка на отделения интенсивной терапии больниц: сейчас в них проходят лечение 3 343 человека - на 38 меньше, чем в субботу.

В общей сложности, в стране обнаружили 156 363 случая заражения коронавирусом, почти 19,9 тыс. пациентов скончались.

Теги: #италия #ситуация #коронавирус
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